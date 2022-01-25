Берреттини сыграет с Надалем в полуфинале Australian Open
Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Итальянец Маттео Берреттини нанес поражение французу Гаэлю Монфису в матче 1/4 финала турнира Большого шлема Australian Open-2022 в Мельбурне.
Результат встречи – 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2 в пользу представителя Италии. Продолжительность матча составила 3 часа 49 минут.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Берреттини занимает седьмое место, Монфис – 17-е.
В полуфинале итальянца ждет противостояние с пятой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.
На стадии 1/2 финала в мужском одиночном разряде Australian Open-2022 осталось два вакантных места. За них поборются участники пар Ян Синнер (Италия, №10 рейтинга ATP) – Стефанос Циципас (Греция,4) и Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) – Даниил Медведев (Россия, 2). Эти матчи пройдут в среду утром по московскому времени.
Общий призовой фонд Australian Open-2022 составляет почти $54 млн.