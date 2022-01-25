Надаль стал первым полуфиналистом Australian Open

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Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль завоевал путевку в 1/2 финала турнира Большого шлема Australian Open-2022 в Мельбурне.

В четвертьфинале соревнования он нанес поражение представителю Канады Денису Шаповалову. Результат встречи – 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:2 в пользу испанца. Для выяснения победителя матча его участникам потребовалось 4 часа 8 минут.

В настоящее время Надаль занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) пятое место, Шаповалов – 14-е.

Таким образом, Надаль стал первым полуфиналистом Australian Open-2022 в мужском одиночном разряде. Борьбу за выход в финал он поведет с победителем пары Гаэль Монфис (Франция, №20 рейтинга) – Маттео Берреттини (Италия, 7).