Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

Даниил Медведев Фото: Mark Metcalfe/Getty Images

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев завоевал путевку в 1/4 финала турнира серии Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

В матче четвертого круга соревнования вторая ракетка мира одолел представителя США Максима Кресси, занимающего в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов 70-ю строчку. Результат противостояния – 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5 в пользу россиянина. Игра продолжалась 3 часа 30 минут.

Соперники встречались друг с другом в официальных матчах впервые.

В четвертьфинале Медведев, оставшийся единственным представителем России в мужском и женском одиночных разрядах, встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом из Канады. Это будет четвертый их матч друг против друга, предыдущие три выиграл Медведев.

Общий призовой фонд Australian Open-2022 составляет почти $54 млн.