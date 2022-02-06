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UFC назначила дату боя-реванша между россиянином Яном и американцем Стерлингом

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Бой-реванш между временным чемпионом UFC российским бойцом смешанных единоборств Петром Яном и представителем США Алджамейном Стерлингом запланирован на 10 апреля, сообщает пресс-служба организации.

Поединок бойцов легчайшего веса пройдет в США в рамках турнира UFC 273.

28-летний Ян являлся чемпионом UFC в легчайшем весе, но лишился его как раз после поединка со Стерлингом 7 марта прошлого года. Тогда он нанес запрещенный удар, в результате чего был дисквалифицирован, а чемпионский пояс перешел американцу.

30 октября 2021 года на турнире UFC 267 уже в статусе экс-чемпиона Ян дрался с американцем Кори Сэндхагеном и завоевал титул временного чемпиона.

UFC смешанные единоборства Петр Ян

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