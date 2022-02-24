"Атлетико" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

"Аякс" и "Бенфика" сыграли вничью

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты испанского "Атлетико" и английского "Манчестер Юнайтед" не определили победителя в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча в Мадриде завершилась с результатом 1:1. Счет в матче на 7-й минуте открыл игрок испанского клуба Жоау Феликс. На 80-й минуте "Манчестер Юнайтед" сравнял счет благодаря голу Энтони Эланга.

В параллельном матче португальская "Бенфика" сыграла вничью с нидерландским "Аяксом". Счет матча в Лиссабоне - 2:2. В составе гостей отличились Душан Тадич (18) и Себастьян Аллер (29). Аллер на 25-й минуте также забил в свои ворота, кроме того в составе португальской команды забил Роман Яремчук (72).

Ответные встречи пройдут 15 марта в Манчестере и Амстердаме соответственно.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Санкт-Петербурге.