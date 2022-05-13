"Нижний Новгород" в меньшинстве сыграл вничью с "Сочи" в матче РПЛ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Нижнего Новгорода" и "Сочи" не определили победителя в матче 29-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча в Сочи закончилась со счетом 0:0.

На 45-й минуте нападающий "Нижнего Новгорода" Ричи Эннин получил желтую карточку, а спустя две минуты - второе предупреждение, после чего был удален с поля.

"Сочи" поднялся на второе место в чемпионате, набрав 53 очка. "Динамо", идущее третьим, отстает от сочинцев на одно очко и имеет матч в запасе. "Нижний Новгород" занимает 11-е место, у команды 30 очков.

В последнем туре РПЛ "Сочи" сыграет с "Динамо", "Нижний Новгород" встретится с "Зенитом", который досрочно стал чемпионом России. Все игры 30-го тура начнутся одновременно и пройдут 21 мая.