"Арсенал" вылетел из РПЛ, проиграв "Уфе"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Футболисты тульского "Арсенала" в меньшинстве проиграли соперникам из "Уфы" в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча в Уфе закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе "Уфы" отличились Дмитрий Кабутов (13-я минута) и Гамид Агаларов (76). За "Арсенал" забил Кингз Кангва (25).

Агаларов - лучший бомбардир текущего розыгрыша чемпионата, этот гол стал для него 19-м.

"Арсенал" остался в меньшинстве на 72-й минуте - за вторую желтую карточку был удален Эванс Кангва.

"Арсенал" идет на последнем 16-м месте в таблице, у клуба 23 очка. Команда потеряла шансы на сохранение места в РПЛ на следующий сезон, поскольку не сможет в последнем туре чемпионата догнать "Урал" (Екатеринбург), идущий на 14-м месте - у "Урала" 27 очков и матч в запасе.

"Уфа" занимает 15-е место, у команды 27 очков.

В последнем 30-м туре, все матчи которого начнутся одновременно и пройдут 21 мая, "Уфа" сыграет с "Рубином" (Казань), "Арсенал" встретится с "Уралом".