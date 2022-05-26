Главный тренер "Спартака" допустил возвращение Дзюбы

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Паоло Ваноли заявил, что не будет против появления в команде нападающего Артема Дзюбы.

"Мне повезло иметь в своем распоряжении двух высоких форвардов - Соболева и Николсона. Я ими очень доволен и считаю, у ребят есть возможность прогрессировать. Если будет третий (отвечает на уточняющий про Дзюбу вопрос – ИФ), почему бы и нет", - приводит слова Ваноли "Спорт-Экспресс".

33-летний Дзюба является воспитанником "Спартака". За московскую команду он выступал до 2015 года. Тогда он не стал продлевать контракт, чей срок истекал, и на правах свободного агента перешел в петербургский "Зенит". В его составе Дзюба, в частности, стал четырехкратным чемпионом России. В мае 2022 года стало известно, что футболист покидает "Зенит", контракт с которым истекает летом.