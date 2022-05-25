Менеджер заявил о предложении Дзюбе от клуба из Китая

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Один из китайских футбольных клубов заинтересован в услугах российского нападающего Артема Дзюбы, сказал менеджер Юрий Белоус.

"Знаю, что у Дзюбы есть предложение из Китая", - приводит слова Белоуса "Матч ТВ".

Как сообщалось, 33-летний Дзюба покинул петербургский "Зенит" по окончании сезона. В составе "Зенита" он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, два раза – Кубок России.

Ранее об интересе к Дзюбе заявляли в сербской "Црвене Звезде", но вскоре руководство клуба из Белграда передумало.