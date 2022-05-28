Вторая ракетка мира Медведев вышел в четвертый круг Roland Garros

Даниил Медведев Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил серба Миомира Кецмановича в матче третьего круга турнира Большого шлема Roland Garros в Париже.

Результат встречи - 6:2, 6:4, 6:2.

Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) занимает второе место. Кецманович - 31-е.

Соперником Медведева может стать Марин Чилич (23-й номер рейтинга), если хорват, свою очередь, обойдет француза Жиля Симона (158).

В 2022 году Медведев доходил до финала Australian Open, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Годом ранее российский теннисист стал триумфатором US Open в США, впервые выиграв турнир Большого шлема. В финале US Open-2021 Медведев победил серба Новака Джоковича.

Общий призовой фонд Roland Garros-2022 составляет 43 млн 600 тыс. евро.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.