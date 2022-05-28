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Рублев вышел в четвертый круг Roland Garros

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил чилийца Кристиана Гарина в матче третьего круга турнира Большого шлема Roland Garros.

Результат встречи – 6:4, 3:6, 6:2, 7:6 (13:11) в пользу россиянина. Продолжительность игры составила 3 часа 9 минут.

Рублев является седьмой ракеткой мира, Гарин – 37-й.

Соперником российского теннисиста в борьбе за выход в четвертьфинал будет 12-я ракетка мира итальянец Ян Синнер.

Общий призовой фонд Roland Garros-2022 составляет 43 млн 600 тыс. евро. Победитель получит 2 млн 200 тыс. евро.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

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