Рублев вышел в четвертый круг Roland Garros
Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил чилийца Кристиана Гарина в матче третьего круга турнира Большого шлема Roland Garros.
Результат встречи – 6:4, 3:6, 6:2, 7:6 (13:11) в пользу россиянина. Продолжительность игры составила 3 часа 9 минут.
Рублев является седьмой ракеткой мира, Гарин – 37-й.
Соперником российского теннисиста в борьбе за выход в четвертьфинал будет 12-я ракетка мира итальянец Ян Синнер.
Общий призовой фонд Roland Garros-2022 составляет 43 млн 600 тыс. евро. Победитель получит 2 млн 200 тыс. евро.
Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.