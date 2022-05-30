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Ваноли озвучит позицию по дальнейшей карьере в "Спартаке" в понедельник

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Итальянский тренер Паоло Ваноли определится с дальнейшей работой в качестве наставника "Спартака" к вечеру понедельника, завил журналистам генеральный директор футбольного клуба Евгений Мележиков.

"Пока нет информации (об уходе Ваноли - ИФ), он своего решения не объявлял. Сегодня состоится подведение итогов сезона, послушаем тренера, он выскажет своё желание. Пока у него действующий контракт", - сказал Мележиков.

Ранее в понедельник "Чемпионат" сообщил, что итальянец Ваноли уйдет из "Спартака".

Накануне "Спартак" победил "Динамо" в финале Кубка России (2:1).

Ваноли возглавил "Спартак" в декабре 2021 года, сменив португальца Руя Виторию.

футбол ФК Спартак
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