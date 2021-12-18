Новый тренер "Спартака": хочу повторить опыт Карреры

Обзор темы нового назначения в московском футбольном клубе

Новый главный тренер футбольного клуба "Спартак" Паоло Ваноли после пресс-конференции руководства футбольного клуба Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" в пятницу официально объявил о назначении Паоло Ваноли главным тренером команды. Срок действия контракта 49-летнего итальянца с футбольным клубом будет действовать до конца сезона-2022/23. Опция продления соглашения на год присутствует.

Само заявление "Спартака" многие СМИ ретранслировали скорее из вежливости. Сведения о контракте стали достоянием гласности еще сутками ранее: проинформировал агент главного тренера, а до этого в интернете были опубликованы видеоролики с приездом Ваноли в Москву. И случаи, когда столь конкретные сведения инсайдеров не совпадали с официальной информацией "Спартака", практически не происходили.

Впрочем, исключение было: в 2016 году все (включая главных героев) уже настраивались на то, что Курбан Бердыев возглавит "Спартак", но в последний момент клуб отказался от этой кандидатуры. Новым наставником тогда стал работавший сначала тренером по работе с защитниками, потом – и.о. главного тренера Массимо Каррера. Тот самый, который привел "Спартак" к долгожданному триумфу в чемпионате России.

Возникла сюжетная линия: и Каррера, и Ваноли до трудоустройства в "Спартаке" главными тренерами никогда не работали. Оба итальянцы и оба были помощниками (правда, в разных клубах) авторитетного Антонио Конте.

Ваноли, по его словам, был не только в курсе успешной карьеры своего соотечественника, но и сам нацелен повторить этот успех.

"Последним тренером, который выиграл титул для "Спартака", был Массимо Каррера, который до этого тоже не имел большого опыта. Пусть это будет хорошей приметой", - сказал итальянец в интервью пресс-службе "Спартака".

"Для меня стать частью такого клуба и работать для его болельщиков - большая честь. Сейчас мы стараемся погрузиться в историю "Спартака", чтобы лучше понять его культуру. Это очень важно", - отметил он.

Чем привлек Ваноли

"Вовлеченность Паоло в российский футбол и его индивидуальный конкретный подход", - сказал гендиректор "Спартака" Евгений Мележиков на пресс-конференции, отвечая на вопрос чем руководство клуба привлекла Ваноли.

"Паоло достаточно подробно рассказал о том, какой он видит команду, подробно и заранее были обсуждены те требования к системе работы как клуба, так и внутри команды. В данном случае возникло ощущение того, что это человек с огромным опытом построения команды, опытом работы внутри спортивного коллектива", - отметил гендиректор клуба.

"То видение, которое Паоло определил в части построения команды - требования к усилению команды, были конкретны и понятны клубу и схожи с теми целями, которые клуб перед собой ставит. Вследствие такого единого подхода, нацеленности на результат и жесткости - а Паоло жесткий человек в плане работы, был сделан выбор в пользу этого кандидата", - подчеркнул гендиректор.

Еще одним фактором в пользу Ваноли, по словам Мележикова, стало то, что он работал с авторитетными специалистами - в частности, с Антонио Конте.

"Я думаю, что этот опыт не проходит бесследно и все лучшее из него будет внедрено и в работе с командой "Спартак", - сказал Мележиков.

А какие задачи?

"С учетом того, на каком (девятом - ИФ) месте мы находимся в чемпионате России, мы конкретизируем задачи для главного тренера в этом сезоне в виде попадания в зону еврокубков", - сказал Мележиков.

"Что касается Кубка России, это, безусловно, выход в финал. По Лиге Европы - те задачи, которые стояли, выход из группы, они выполнены (вышли в 1/8 финала – ИФ)", - отметил он.

Массимо Каррера, будучи относительным ноунеймом, смог вывести "Спартак" в чемпионы России. Что получится у Паоло Ваноли – остается только предполагать. Возможно, его плюсом – с точки зрения непредсказуемости тренерских идей – станет отсутствие опыта работы главным тренером. С другой, то же самое может стать и его недостатком: ведь для успешной деятельности на длинной карьерной дистанции будет полезен опыт не только побед, но и поражений.