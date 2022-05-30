Гендиректор "Динамо" опроверг информацию о переходе Глушакова
Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Сведения о том, что полузащитник Денис Глушаков пополнит состав московского "Динамо", не соответствуют действительности, заявил генеральный директор футбольного клуба Павел Пивоваров.
"Правда ли, что Глушаков переходит в "Динамо"? Нет, неправда", - приводит слова Пивоварова "Спорт-Экспресс".
35-летний Глушаков является игроком подмосковных "Химок". Он – чемпион и обладатель Суперкубка России в составе московского "Спартака".