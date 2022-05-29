Полузащитник Бакаев заявил, что уходит из "Спартака"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Футболист московского футбольного клуба "Спартак" Зелимхан Бакаев заявил, что финальный матч Кубка России против "Динамо" стал для него последним в составе "красно-белых".

"Я ухожу, это был мой прощальный матч", - сказал Бакаев "Спорт-Экспрессу" по окончании игры в воскресенье.

Финальная игра Кубка России завершилась со счетом 2:1 в пользу "Спартака", который, таким образом, стал четырехкратным обладателем трофея.

Ранее сообщалось, что у Бакаева, являющегося воспитанником "Спартака", есть договоренность с петербургским "Зенитом".