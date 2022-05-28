"Уфа" выбыла из РПЛ, проиграв "Оренбургу" в стыковом матче

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Уфы" проиграли соперникам из "Оренбурга" в ответном переходном матче за право участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2022/2023.

Поединок в Уфе завершился со счетом 1:2. В первой стыковой игре, состоявшейся в Оренбурге 25 мая, команды сыграли вничью 2:2.

Таким образом, по сумме двух встреч в элитном дивизионе будет выступать "Оренбург", впервые с сезона 2019/2020. "Уфа" опустилась в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) впервые с 2014 года.

Ранее в субботу "Химки" на своем стадионе нанесли разгромное поражение "СКА-Хабаровску" - 3:0. Голы забили Денис Глушаков, Ризуан Мирзов и Александр Долгов. В первом матче подмосковная команда проиграла в Хабаровске со счетом 0:1. По сумме встреч "Химки" остаются в РПЛ, а дальневосточники продолжат выступать в первом дивизионе ФНЛ.

По итогам сезона РПЛ напрямую покинули тульский "Арсенал" и казанский "Рубин". Чемпионом России стал петербургский "Зенит".

Из ФНЛ в РПЛ напрямую вышли московское "Торпедо" и воронежский "Факел".