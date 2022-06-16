Титульный спонсор вернулся к "Челси" после ухода Абрамовича

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Компания Three вновь станет титульным спонсором "Челси", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

"Челси" рад сообщить, что Three немедленно возобновляет свою маркетинговую деятельность", - говорится в сообщении.

Компания являлась партнером "Челси" с 2020 года, ее логотип был размещен на футболках игроков. Однако после того, как в марте нынешнего года правительство Великобритании ввело санкции в отношении владевшего на тот момент клубом Романа Абрамовича, она приостановила сотрудничество с "Челси".

Санкции в отношении Абрамовича были связаны с проводимой РФ спецоперации на Украине. Российскому бизнесмену пришлось продать клуб, он перешел под контроль компаний группе инвесторов во главе с Тоддом Боэли и компанией Clearlake Capital.