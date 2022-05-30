"Челси" официально перешел под контроль инвесторов во главе с Тоддом Боэли

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Спустя почти три месяца после объявления о выставлении английского футбольного клуба "Челси" на продажу, клуб в понедельник официально перешел под контроль консорциума инвесторов во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли.

"Роман Абрамович завершил продажу футбольного клуба "Челси" и связанных с ним компаний группе инвесторов во главе с Тоддом Боэли и компанией Clearlake Capital", - говорится в заявлении на сайте клуба.

Продажа ФК "Челси"

Власти Великобритании 25 мая выпустили лицензию, разрешающую продажу команды. Правление английской премьер-лиги также дало добро, без которого покупка клуба была бы невозможной.

7 мая в клубе сообщили, что согласовали условия продажи с "новой группой собственников во главе с Тоддом Боэли, компанией Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом". Из общей суммы инвестиций 2,5 млрд фунтов стерлингов будут направлены на покупку акций клуба, 100% этой суммы пойдут на благотворительные цели. Также новые владельцы вложат в развитие клуба 1,75 млрд фунтов.

Владелец "Челси" бизнесмен Роман Абрамович ранее подпал под санкции, введенные многими странами в качестве ответа на действия России на территории Украины. В связи с этим он был вынужден выставить клуб на продажу, уступив весь контроль над сделкой правительству Великобритании.

После введение санкций в отношении Абрамовича власти Великобритании опубликовали специальную лицензию, которая разрешала "Челси" продолжить работу в ограниченном формате. Клуб получил возможность и дальше проводить матчи и вести другую футбольную деятельность, что "защищало премьер-лигу, более широкую футбольную пирамиду, верных фанатов и другие клубы".

О решении продать клуб Абрамович объявил 2 марта. В заявлении, посвященном принятому решению, Абрамович отмечал, что для него этот проект никогда не был бизнесом, и, расставаясь с клубом, он не будет требовать погашения выданных им ранее кредитов.

Достижения "Челси" в эпоху Абрамовича

Абрамович стал владельцем "Челси" в 2003 году. За весь период при нем "Челси" выиграл чемпионат Англии (5 раз), Кубок Англии (5), Кубок Английской лиги (3), Суперкубок Англии (2), Лигу чемпионов УЕФА (2), Лигу Европы УЕФА (2), Суперкубок УЕФА (1), клубный ЧМ (1). Таким образом, команда хотя бы по разу становилась победителем каждого официального турнира, в котором участвовала в эпоху Абрамовича.