Соревнования по триатлону IRONSTAR пройдут в Тверской области

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Фестиваль спорта, включающий соревнования по триатлону IRONSTAR ZAVIDOVO 2022, пройдет в Тверской области 2-3 июля.

Старты пройдут на дистанциях для любого уровня подготовки: 1/8 (0,5 км плавание, 22 км велогонка, 5 км бег), 1/4 (1 км плавание, 45 км велогонка, 10 км бег) и Supermix - формат, который состоит из двух гонок в один день – 1/8, а затем 1/4 .

Также в дни фестиваля пройдут детские и женские забеги и соревнования на открытой воде на 1 и 2 мили.

"Плавательный этап в чистой воде Иваньковского водохранилища. Велосипедный и беговой этапы - по живописным трассам природного парка "Ямской лес". Чистая вода, лесной воздух, скоростные трассы и потрясающие виды - идеальная формула для личных рекордов и семейного отдыха на выходных", - говорится в сообщении.

Генеральный директор IRONSTAR Андрей Кавун считает, что предстоящие соревнования в тверской области – "это идеальный старт, который подойдет как новичкам, так и опытным спортсменам".

"Именно с этого старта многие начинают свой путь в триатлоне. Для начинающих атлетов это возможность попробовать свои силы в комфортных условиях недалеко от Москвы, прикоснуться к атмосфере спортивного праздника и получить свою первую медаль. Для более опытных триатлонистов - принять участие в уникальном формате SUPERMIX и насладиться накалом спортивной борьбы в велогонке с разрешенным драфтингом", - сказал он.

IRONSTAR - крупнейшая в России серия международных соревнований по триатлону. Он объединяет профессионалов и любителей циклических видов спорта. В рамках соревнований проводятся индивидуальные и командные гонки, старты для детей и людей с ограниченными возможностями.