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Экс-главу F1 Экклстоуна обвинили в мошенничестве на сумму 400 млн фунтов

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Королевская прокурорская служба Великобритании (CPS) предъявила обвинение в мошенничестве бывшему боссу "Формулы-1" Берни Экклстоуну, сообщает Daily Mail.

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91-летнему Экклстоуну инкриминируется сокрытие доходов на сумму 400 млн фунтов стерлингов (472 млн евро). Соответствующее расследование провело управление по налогам и таможенным сборам Великобритании (HMRC).

"CPS рассмотрела досье с доказательствами HMRC и санкционировала обвинение Бернарда Экклстоуна в мошенничестве путем предоставления ложных сведений в связи с тем, что он не сообщил HMRC о существовании активов, хранящихся за границей, которые оцениваются более 400 миллионов фунтов стерлингов", - приводятся слова главного королевского прокурора Эндрю Пенхейла.

В ведомстве выразили надежду, что детали дела не получат распространения в интернете, что навредит разбирательству.

Первое заседание суда по этому делу запланировано на 22 августа.

Экклстоун является бывшим исполнительным директором Formula One Group - группы компаний, которая отвечает за продвижение "Формулы-1", а также совладельцем Delta Topco - предыдущей материнской компании Formula One Group. В 2017 году Formula One Group была приобретена американской компанией Liberty Media. По данным Forbes, состояние Экклстоуна оценивается более чем в $3 млрд.

автоспорт Берни Экклстоун Формула-1
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