Боб Хартли возглавил ярославский "Локомотив"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Канадец Боб Хартли занял пост главного тренера "Локомотива", сообщает пресс-служба ярославского хоккейного клуба.

Сроки действия контракта не уточняются.

Предыдущим клубом 64-летнего Хартли был омский "Авангард", который он в 2021 году привел триумфу в Кубке Гагарина.

На посту главного тренера "Локомотива" канадец сменил Игоря Никитина, при котором ярославская команда в прошлом сезоне впервые в истории выиграла Кубок Гагарина.