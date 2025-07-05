Поиск

Боб Хартли возглавил ярославский "Локомотив"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Канадец Боб Хартли занял пост главного тренера "Локомотива", сообщает пресс-служба ярославского хоккейного клуба.

Сроки действия контракта не уточняются.

Предыдущим клубом 64-летнего Хартли был омский "Авангард", который он в 2021 году привел триумфу в Кубке Гагарина.

На посту главного тренера "Локомотива" канадец сменил Игоря Никитина, при котором ярославская команда в прошлом сезоне впервые в истории выиграла Кубок Гагарина.

хоккей Локомотив Боб Хартли
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мирра Андреева вышла в четвертый круг Уимблдона

Мирра Андреева вышла в четвертый круг Уимблдона

Самсонова победила Касаткину в третьем круге Уимблдона

"Флуминенсе" стал первым полуфиналистом клубного ЧМ по футболу

Иван Сергеев перешел в "Динамо"

Рублев вышел в четвертый круг Уимблдона

Рублев вышел в четвертый круг Уимблдона

Нико Уильямс продлил контракт с "Атлетиком" на 10 лет

Семь россиян вышли в третий круг Уимблдона

Семь россиян вышли в третий круг Уимблдона

Аргентинский футболист Роман Вега перешел в "Зенит"

Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона

Футболист Писарский отстранен на четыре года за участие в ставках

Футболист Писарский отстранен на четыре года за участие в ставках
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });