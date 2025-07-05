"Флуминенсе" стал первым полуфиналистом клубного ЧМ по футболу

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Футболисты бразильского "Флуминенсе" со счетом 2:1 победили "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии в четвертьфинальном матче чемпионата мира среди клубов в США.

Встреча состоялась в Орландо.

В составе "Флуминенсе" голы провели Мартинелли (40) и Эркулес (70). Автор гола в составе "Аль-Хиляля" - Маркос Леонардо (51).

В полуфинале "Флуминенсе" сыграет с победителем пары "Палмейрас" (Бразилия) – "Челси" (Англия). Эти команды встречаются в ночь на субботу по московскому времени.