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Семь россиян вышли в третий круг Уимблдона

Семь россиян вышли в третий круг Уимблдона
Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Семь российских теннисистов завоевали путевки во второй круг Уимблдонского турнира в мужском и женском одиночных разрядах.

Пары с участием россиян

Мужчины

Андрей Рублев (№14 в мировом рейтинге) – Адриан Маннарино (Франция, 123)

Карен Хачанов (20) – Нуну Боржеш (Португалия, 37)

Выбыли: Даниил Медведев (7), Роман Сафиуллин (75)

Женщины

Мирра Андреева (7) – Хейли Баптист (США, 55)

Екатерина Александрова (17) – Зейнеп Сонмез (Турция, 88)

Людмила Самсонова (19) – Дарья Касаткина (Австралия, 18)

Анастасия Павлюченкова (50) – Наоми Осака (53)

Камилла Рахимова (80) – Линда Носкова (Чехия, 27)

Выбыли

Полина Кудерметова (64), Анна Блинкова (78), Диана Шнайдер (15), Вероника Кудерметова (46), Анна Калинская (39), Анастасия Захарова (95). Анастасия Потапова (44) снялась с турнира еще до старта.

теннис Уимблдон
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