Семь россиян вышли в третий круг Уимблдона
Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Семь российских теннисистов завоевали путевки во второй круг Уимблдонского турнира в мужском и женском одиночных разрядах.
Пары с участием россиян
Мужчины
Андрей Рублев (№14 в мировом рейтинге) – Адриан Маннарино (Франция, 123)
Карен Хачанов (20) – Нуну Боржеш (Португалия, 37)
Выбыли: Даниил Медведев (7), Роман Сафиуллин (75)
Женщины
Мирра Андреева (7) – Хейли Баптист (США, 55)
Екатерина Александрова (17) – Зейнеп Сонмез (Турция, 88)
Людмила Самсонова (19) – Дарья Касаткина (Австралия, 18)
Анастасия Павлюченкова (50) – Наоми Осака (53)
Камилла Рахимова (80) – Линда Носкова (Чехия, 27)
Выбыли
Полина Кудерметова (64), Анна Блинкова (78), Диана Шнайдер (15), Вероника Кудерметова (46), Анна Калинская (39), Анастасия Захарова (95). Анастасия Потапова (44) снялась с турнира еще до старта.