ПСЖ с двумя удалениями победил "Баварию" и вышел в полуфинале клубного ЧМ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:0 обыграли немецкую "Баварию" в полуфинале проходящего в США чемпионата мира среди клубов.



Игра состоялась в Атланте.



Голы забили Десир Дуе (78-я минута) и Усман Дембеле (90+7).



В составе ПСЖ прямые красные карточки получили Виллиан Пако (83) и Лукас Эрнандес (90+2).



Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов весь матч провел запасе.



В полуфинале ПСЖ сыграет с победителем пары "Реал" (Испания) - "Боруссия" (Германия, Дортмунд).