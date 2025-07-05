Поиск

ПСЖ с двумя удалениями победил "Баварию" и вышел в полуфинале клубного ЧМ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:0 обыграли немецкую "Баварию" в полуфинале проходящего в США чемпионата мира среди клубов.

Игра состоялась в Атланте.

Голы забили Десир Дуе (78-я минута) и Усман Дембеле (90+7).

В составе ПСЖ прямые красные карточки получили Виллиан Пако (83) и Лукас Эрнандес (90+2).

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов весь матч провел запасе.

В полуфинале ПСЖ сыграет с победителем пары "Реал" (Испания) - "Боруссия" (Германия, Дортмунд).

ПСЖ Реал Бавария
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Боб Хартли возглавил ярославский "Локомотив"

Мирра Андреева вышла в четвертый круг Уимблдона

Мирра Андреева вышла в четвертый круг Уимблдона

Самсонова победила Касаткину в третьем круге Уимблдона

"Флуминенсе" стал первым полуфиналистом клубного ЧМ по футболу

Иван Сергеев перешел в "Динамо"

Рублев вышел в четвертый круг Уимблдона

Рублев вышел в четвертый круг Уимблдона

Нико Уильямс продлил контракт с "Атлетиком" на 10 лет

Семь россиян вышли в третий круг Уимблдона

Семь россиян вышли в третий круг Уимблдона

Аргентинский футболист Роман Вега перешел в "Зенит"

Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });