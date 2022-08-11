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ФК "Спартак" расторг контракт с Хендриксом

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - "Спартак" расстался с нидерландским футболистом Йорритом Хендриксом, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Спартак" и полузащитник Йоррит Хендрикс достигли соглашения о расторжении контракта", - говорится в сообщении.

27-летний спортсмен перешел в "Спартак" из нидерландского ПСВ в начале 2021 года, провел за московский клуб 22 матча. Стал серебряным призером чемпионата России-2020/21.

Позже он был отправлен в аренду в "Фейеноорд" (Нидерланды), а после расторжения контракта со "Спартаком" станет игроком немецкой "Фортуны" (Дюссельдорф).

футбол Спартак
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