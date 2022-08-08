Футболист "Спартака" Мозес выбыл из-за травмы на полгода

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник "Спартака" Виктор Мозес будет прооперирован в связи с повреждением ахиллова сухожилия, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

"У нигерийца диагностировано повреждение ахиллова сухожилия. Игроку предстоит перенести операцию. На восстановление от травмы потребуется около шести месяцев", - говорится в сообщении.

31-летний футболист был заменен по ходу первого тайма матча четвертого тура Российской премьер-лиги против "Урала" (Екатеринбург). Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Спартака".