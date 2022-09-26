Матчи КХЛ в понедельник начнутся с минуты молчания

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Участники матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, запланированных на 26 сентября, почтут память жертв трагедии в школе в Ижевске, сообщает пресс-служба КХЛ.

"Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким погибших, желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Все матчи КХЛ и МХЛ 26 сентября начнутся с минуты молчания в память жертв этой трагедии", - говорится в сообщении.

Стрельбу в школе №88 в Ижевске утром в понедельник устроил ее выпускник Артем Казанцев, 1988 года рождения. Жертвами трагедии стали 13 человек, в том числе девять детей. Более 20 человек ранены.

Сообщалось, что напавший был в балаклаве и черной майке с нацистской символикой, он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Стрелок покончил с собой.

Власти Удмуртии объявили трехдневный траур по жертвам стрельбы.