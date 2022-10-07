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Гашек выступил против обструкции россиян в вынесенном матче НХЛ в Чехии

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Бывший вратарь сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек призвал не освистывать российских хоккеистов, которые примут участие в вынесенном в Прагу матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе" - "Нэшвилл".

"Они не виноваты (в том, что им не запрещают играть в Чехии - ИФ), не освистывайте их", - написал Гашек в соцсетях.

Ранее олимпийский чемпион, выступавший также в России, критиковал возможное участие россиян в Чехии, равно как агитировал за закон в стране, запрещающий чешским спортсменам выступать в РФ.

Матч "Сан-Хосе" - "Нэшвилл" пройдет в Праге в пятницу, он даст старт новому сезону НХЛ. Игроком "Нэшвилла" из россиян является Яков Тренин, цвета "Сан-Хосе" защищают Артемий Князев, Александр Барабанов (травмирован), Евгений Свечников.

хоккей НХЛ Чехия Россия
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