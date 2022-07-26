Доминик Гашек выступил за закон о запрете чешским спортсменам выступать в РФ

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Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Двукратный обладатель Кубка Стэнли, а также олимпийский чемпион в составе сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек считает целесообразным ввести для его соотечественников-спортсменов закон, запрещающий им выступать в России.

На отсутствие этого закона Гашек посетовал, комментируя переход нападающего сборной Чехии Дмитрия Яшкина в петербургский СКА.

"Мне очень жаль", - написал Гашек в соцсетях.

"Однако я виню не парня или его агента, а правительство и парламент Чехии за то, что они не приняли закон, запрещающий это", - отметил он.

В 2010 и 2011 г Гашек играл за московский "Спартак".

Что касается Яшкина, о его переходе в СКА было объявлено 25 июля.

29-летний Яшкин родился в Омске, но является воспитанником чешского хоккея. Имеет опыт выступлений в Национальной хоккейной лиге за "Сент-Луис" и "Вашингтон". В 2019 году стал игроком "Динамо", но через два года перешел в "Аризону".