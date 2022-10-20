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Главные тренеры "Спартака" и ЦСКА дисквалифицированы за перепалку после матча

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Главный тренер московского "Спартака" испанец Гильермо Абаскаль дисквалифицирован на один матч Российской премьер-лиги за перепалку с наставником столичного ЦСКА Владимиром Федотовым после матча команд 13-го тура, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Спорт"Спартак" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ"Спартак" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛЧитать подробнее

"Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль за неспортивное поведение и провокационные действия официального лица клуба, создающие угрозу возникновения нарушений общественного порядка на стадионе, дисквалифицирован на один матч Мир РПЛ", - говорится в сообщении.

Федотов "за оскорбительное поведение в отношении официального лица клуба и игрока соперника, выраженное в использовании ненормативной лексики и оскорбительных выражений", дисквалифицирован на два матча Мир РПЛ, один из которых - условно.

Для главного тренера ЦСКА также предусмотрен испытательный срок до конца сезона 2022-2023 гг.

Также оба тренера оштрафованы на 50 тыс. рублей.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС обратил внимание департамента судейства на выполнение своих функциональных обязанностей резервным судьей матча Алексеем Амелиным.

Матч состоялся 16 октября и завершился вничью - 2:2.

Спартак ЦСКА
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