Главные тренеры "Спартака" и ЦСКА дисквалифицированы за перепалку после матча

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Главный тренер московского "Спартака" испанец Гильермо Абаскаль дисквалифицирован на один матч Российской премьер-лиги за перепалку с наставником столичного ЦСКА Владимиром Федотовым после матча команд 13-го тура, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль за неспортивное поведение и провокационные действия официального лица клуба, создающие угрозу возникновения нарушений общественного порядка на стадионе, дисквалифицирован на один матч Мир РПЛ", - говорится в сообщении.

Федотов "за оскорбительное поведение в отношении официального лица клуба и игрока соперника, выраженное в использовании ненормативной лексики и оскорбительных выражений", дисквалифицирован на два матча Мир РПЛ, один из которых - условно.

Для главного тренера ЦСКА также предусмотрен испытательный срок до конца сезона 2022-2023 гг.

Также оба тренера оштрафованы на 50 тыс. рублей.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС обратил внимание департамента судейства на выполнение своих функциональных обязанностей резервным судьей матча Алексеем Амелиным.

Матч состоялся 16 октября и завершился вничью - 2:2.