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Теннисист Рублев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Вене

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев потерпел поражение от болгарина Григора Димитрова в матче второго круга теннисного турнира в Вене.

Результат встречи - 6:4, 6:4.

Рублев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) располагается на восьмой строчке, Димитров является 32-й ракеткой мира.

Призовой фонд соревнования категории ATP-500 в Австрии составляет свыше 2 млн 349 тыс. евро. Обладатель титула получит более 439 тыс. евро и 500 очков в зачет рейтинга АТР.

теннис Андрей Рублев
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