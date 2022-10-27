Теннисист Рублев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Вене
Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев потерпел поражение от болгарина Григора Димитрова в матче второго круга теннисного турнира в Вене.
Результат встречи - 6:4, 6:4.
Рублев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) располагается на восьмой строчке, Димитров является 32-й ракеткой мира.
Призовой фонд соревнования категории ATP-500 в Австрии составляет свыше 2 млн 349 тыс. евро. Обладатель титула получит более 439 тыс. евро и 500 очков в зачет рейтинга АТР.