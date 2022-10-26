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Хачанов проиграл британцу Эвансу во втором круге турнира в Вене

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от британца Дэниела Эванса в матче второго круга теннисного турнира в Вене.

Результат встречи - 6:2, 6:2 в пользу Эванса, продолжительность игры составила 1 час 16 минут.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает 18-е место, Эванс располагается на 26-й строчке.

Турнир в Вене имеет категорию ATP 500, призовой фонд - 2,34 млн евро.

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