Российский теннисист Рублев стартовал с победы на турнире в Вене

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев в матче первого круга теннисного турнира категории ATP-500, проходящего в Вене, обыграл Диего Шварцмана из Аргентины.

Результат встречи - 6:4, 6:1 в пользу Рублева, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает восьмое место. Шварцман является 21-й ракеткой мира.

За выход в четвертьфинал Рублев поборется с победителем поединка между болгарином Григором Димитровым (32) и бразильцем Тьяго Монтейро (66).

Ранее в понедельник во второй круг вышел другой представитель России Карен Хачанов (18). 26 октября в борьбу вступит первый сеяный на турнире Даниил Медведев (4). Его соперником станет грузин Николос Басилашвили (94).

Призовой фонд соревнования в Австрии составляет свыше 2 млн 349 тыс. евро. Обладатель титула получит более 439 тыс. евро и 500 очков в зачет рейтинга АТР.