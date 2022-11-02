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Касаткина стартовала с поражения от Швентек на Итоговом турнире WTA

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение от представительницы Польши Иги Швентек в матче первого тура Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящем в Форт-Уэрте (США).

Результат 6:2, 6:3 в пользу Швентек, которая в настоящий момент является первой ракеткой сира. Касаткина в рейтинге WTA занимает восьмое место.

В другом матче группы A шестая ракетка мира Каролин Гарсия из Франции одержала победу над американкой, четвертой ракеткой Сосо Гауфф – 6:4, 6:3.

В ночь на 4 ноября по московскому времени Касаткина сыграет с Гауфф, в ночь на 5 ноября – с Гарсией.

В Итоговом турнире традиционно принимают участие лучшие восемь теннисистов согласно рейтинга WTA и (в мужском турнире) ATP, Ассоциации теннисистов-профессионалов. Восемь спортсменов делятся на две группы по четыре в каждой, по два выходят в полуфинал.

Призовой фонд Итогового турнира WTA в 2022 году составляет $5 млн.

теннис Дарья Касаткина
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