Медведев поднялся на третье место рейтинга ATP
Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев поднялся на одну строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.
Теперь экс-первая ракетка мира занимает третью строчку. На четвертую опустился норвежец Каспер Рууд.
30 октября Медведев стал победителем турнира категории ATP-500 в Вене.
Возглавляет рейтинг по-прежнему испанец Карлос Алькарас, его соотечественник Рафаэль Надаль занимает второе место.
Свои позиции – с пятое по седьмое соответственно - сохранили Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Новак Джокович (Сербия).
С девятую на восьмую ступень поднялся канадец Феликс Оже-Альяссим, он поменялся местами с россиянином Андреем Рублевым.
Замыкает топ-10 поляк Хуберт Хуркач, вытеснивший с десятой строчки Тейлора Фрица.