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Медведев поднялся на третье место рейтинга ATP

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев поднялся на одну строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

СпортДаниил Медведев выиграл турнир серии АТР-500 в ВенеДаниил Медведев выиграл турнир серии АТР-500 в ВенеЧитать подробнее

Теперь экс-первая ракетка мира занимает третью строчку. На четвертую опустился норвежец Каспер Рууд.

30 октября Медведев стал победителем турнира категории ATP-500 в Вене.

Возглавляет рейтинг по-прежнему испанец Карлос Алькарас, его соотечественник Рафаэль Надаль занимает второе место.

Свои позиции – с пятое по седьмое соответственно - сохранили Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Новак Джокович (Сербия).

С девятую на восьмую ступень поднялся канадец Феликс Оже-Альяссим, он поменялся местами с россиянином Андреем Рублевым.

Замыкает топ-10 поляк Хуберт Хуркач, вытеснивший с десятой строчки Тейлора Фрица.

теннис Даниил Медведев
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