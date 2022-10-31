Медведев поднялся на третье место рейтинга ATP

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев поднялся на одну строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Теперь экс-первая ракетка мира занимает третью строчку. На четвертую опустился норвежец Каспер Рууд.

30 октября Медведев стал победителем турнира категории ATP-500 в Вене.

Возглавляет рейтинг по-прежнему испанец Карлос Алькарас, его соотечественник Рафаэль Надаль занимает второе место.

Свои позиции – с пятое по седьмое соответственно - сохранили Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Новак Джокович (Сербия).

С девятую на восьмую ступень поднялся канадец Феликс Оже-Альяссим, он поменялся местами с россиянином Андреем Рублевым.

Замыкает топ-10 поляк Хуберт Хуркач, вытеснивший с десятой строчки Тейлора Фрица.