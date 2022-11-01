Поиск
Реклама20idei.ru

Рублев вышел в третий круг турнира Masters в Париже

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил американца Джона Изнера в матче второго круга турнира категории Masters в Париже.

Результат встречи – 6:2, 6:3 в пользу россиянина.

В рейтинге ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает девятое место, Изнер располагается на 47-й строчке.

Это был первый матч россиянина в рамках нынешнего турнира, от участия в первом круге он был освобожден.

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP. Призовой фонд турнира в Париже составляет 5,4 млн евро.

теннис Андрей Рублев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Анатолий Карпов оказался в больнице после неудачного падения

Анатолий Карпов оказался в больнице после неудачного падения

Сборная Боснии и Герцеговины официально отказалась от матча с Россией

Сборная Боснии и Герцеговины официально отказалась от матча с Россией

Медведев поднялся на третье место рейтинга ATP

"Зенит" завершил первый круг в РПЛ, повторив рекорд турнира

"Спартак" обыграл "Торпедо" в матче 15-го тура РПЛ

Даниил Медведев выиграл турнир серии АТР-500 в Вене

Даниил Медведев выиграл турнир серии АТР-500 в Вене

Футболисты "Сочи" сыграли вничью с "Уралом" в 15-м туре чемпионата России

ЦСКА победил "Локомотив" в чемпионате России по футболу

Медведев обыграл Димитрова и вышел в финал теннисного турнира в Вене

Футболисты московского "Динамо" забили шесть мячей "Химкам"

Футболисты московского "Динамо" забили шесть мячей "Химкам"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });