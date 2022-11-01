Рублев вышел в третий круг турнира Masters в Париже

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил американца Джона Изнера в матче второго круга турнира категории Masters в Париже.

Результат встречи – 6:2, 6:3 в пользу россиянина.

В рейтинге ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает девятое место, Изнер располагается на 47-й строчке.

Это был первый матч россиянина в рамках нынешнего турнира, от участия в первом круге он был освобожден.

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP. Призовой фонд турнира в Париже составляет 5,4 млн евро.