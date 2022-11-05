РФС продлил контракт с Карпиным

Соглашение будет действовать до августа 2024 года

Валерий Карпин Фото: Anatoliy Medved/BSR Agency/Getty Images

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин подписал новый контракт с Российским футбольным союзом, сообщает пресс-служба РФС.

"Российский футбольный союз и тренерский штаб национальной сборной страны договорились о продолжении сотрудничества до 1 августа 2024 года. РФС также согласовал главному тренеру и его помощникам возможность дальнейшего совмещения работы в национальной сборной и футбольном клубе "Ростов", - говорится в сообщении.

Президент РФС Александр Дюков заявил, что союз удовлетворен работой Карпина на посту наставника сборной.

"Валерий Георгиевич — опытный тренер, который умеет не просто создавать успешные команды, но и развивать игроков. РФС положительно оценивает результаты его работы в национальной команде", - сказал Дюков.

"К сожалению, на сегодняшний день мы отстранены от международных соревнований, но наша задача — сохранить институт сборных команд, который способствует развитию футболистов. Все сборные, в том числе национальная, должны находиться в тонусе, чтобы в будущем быть готовыми к официальным матчам без раскачки", - отметил он.

Карпин, в свою очередь, отметил важность существование сборной, несмотря на санкции.

"Даже сейчас, когда национальная команда не участвует в официальных турнирах, необходимость существования сборной России не подлежит сомнению. Важно показать, что мы есть, мы живы и готовы вернуться к международным соревнованиям".

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года, сменив Станислава Черсевова. При Карпине команда заняла второе место в группе в рамках отбора на ЧМ-2022 и должна была сыграть в стыковых матчах квалификации. Однако по решению ФИФА сборная России была отстранена от участия.

В общей сложности под руководством Карпина команда провела 8 матчей, в которых одержала 6 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

В ноябре сборная России проведет два выездных товарищеских матча - против Таджикистана а Душанбе 17 ноября и против Узбекистана в Ташкенте 20 ноября.