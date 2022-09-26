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Карпина не волнует тема продления контракта со сборной России

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не задумывается о возможности не продлить контракт с Российским футбольным союзом (РФС).

"Даже не представляю, откуда может браться такая информация", - приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".

По словам Карпина, он "без понятия", какая сейчас ситуация с его контрактом.

"Самое последнее, о чем я думаю сейчас, — это о продлении контракта со сборной России", - заявил он.

Карпин возглавил сборную России летом прошлого года. При нем национальная команда заняла второе место в отборочной группе ЧМ-2022 и весной нынешнего года должна была сыграть в стыковых матчах. Но из-за ситуации на Украине ФИФА отстранила сборную России.

футбол Валерий Карпин
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