"Пари НН" обыграл "Ахмат" в матче РПЛ
Нижегородский клуб едва не упустил победу, выигрывая 3:0
Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" нанес поражение соперникам из "Ахмата" в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги.
Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3:2. Победу хозяевам принесли голы Ярослава Михайлова (20-я минута), Тимура Сулейманова (52) и Дмитрия Рыбчинского (70). "Ахмат" ответил точными ударами Владимира Ильина (73) и Артема Тимофеева (86).
"Пари НН" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. "Ахмат" - пятый, у команды 26 очков.
Следующий тур РПЛ состоится после зимнего перерыва, в начале марта "Ахмат" встретится с "Оренбургом", "Пари НН" - с "Зенитом".