ФК "Сочи" выиграл у "Химок" в матче Российской премьер-лиги
Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Сочи" со счетом 2:0 одержали победу над "Химками" (Московская область) в матче 17-го тура Мир Российской премьер-лиги.
На 33-й минуте встречи в Химках гол провел Георгий Мелкадзе, на 86-й - Владислав Сарвели.
В компенсированное ко второму тайму время в составе "Химок" красную карточку получил Данил Казанцев.
Команда "Сочи" набирает 25 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. "Химки" - на 15-м месте, 12 очков.