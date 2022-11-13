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ФК "Сочи" выиграл у "Химок" в матче Российской премьер-лиги

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Сочи" со счетом 2:0 одержали победу над "Химками" (Московская область) в матче 17-го тура Мир Российской премьер-лиги.

На 33-й минуте встречи в Химках гол провел Георгий Мелкадзе, на 86-й - Владислав Сарвели.

В компенсированное ко второму тайму время в составе "Химок" красную карточку получил Данил Казанцев.

Команда "Сочи" набирает 25 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. "Химки" - на 15-м месте, 12 очков.

футбол Российская премьер-лига РПЛ
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