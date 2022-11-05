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"Спартак" и "Сочи" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Матч 16-го тура чемпионата Мир Российской премьер-лиги между футбольными клубами "Сочи" и "Спартак" (Москва) завершился со счетом 1:1.

На седьмой минуте встречи в Сочи спартаковец Квинси Промес открыл счет, на 45-й Кирилл Заика провел ответный для хозяев гол.

"Спартак", продливший беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей, набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Он на 6 баллов отстает от лидирующего "Зенита" (Санкт-Петербург), который в субботу сыграет с грозненским "Ахматом".

"Сочи" - на девятом месте, 22 очка.

футбол Российская премьер-лига РПЛ
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