"Спартак" и "Сочи" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Матч 16-го тура чемпионата Мир Российской премьер-лиги между футбольными клубами "Сочи" и "Спартак" (Москва) завершился со счетом 1:1.

На седьмой минуте встречи в Сочи спартаковец Квинси Промес открыл счет, на 45-й Кирилл Заика провел ответный для хозяев гол.

"Спартак", продливший беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей, набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Он на 6 баллов отстает от лидирующего "Зенита" (Санкт-Петербург), который в субботу сыграет с грозненским "Ахматом".

"Сочи" - на девятом месте, 22 очка.