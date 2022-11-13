Поиск
Реклама20idei.ru

Хет-трик Сычевого принес "Оренбургу" разгромную победу над "Краснодаром"

Сычевой с 14 голами догнал в гонке бомбардиров лидирующего спартаковца Квинси Промеса

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Оренбург" со счетом 5:1 нанес поражение "Краснодару" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Главным героем матча стал нападающий "Оренбурга" Владимир Сычевой, забивший три мяча. Признанный лучшим игроком октября в РПЛ 26-летний футболист отличился на 2-й, 29-й, 58-й минутах. На 22-й минуте гол в ворота "Краснодара" провел Лукас Вера, на 51-й – ассистировавший ему и один раз Сычевому Химми Марин.

Автор гола в составе "Краснодара" Алексей Ионов (43).

У обеих команд теперь по 25 очков: "Оренбург" занимает седьмое место, "Краснодар" опускается на восьмой.

Сычевой довел число голов в РПЛ до 14 и сравнялся с лидирующим в гонке бомбардиров футболистом "Спартака" Квинси Промесом.

Отчетный тур – заключительный в РПЛ перед уходом команд на зимнюю паузу.

футбол Российская премьер-лига РПЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Елизавета Туктамышева выиграла московский этап Гран-при России

Елизавета Туктамышева выиграла московский этап Гран-при России

Перейра стал новым чемпионом UFC, нокаутировав Адесанью

Перейра стал новым чемпионом UFC, нокаутировав Адесанью

Российский чемпион UFC Махачев проведет бой против Волкановски 12 февраля

"Спартак" победил "Локомотив" в чемпионате России по футболу

"Спартак" победил "Локомотив" в чемпионате России по футболу

"Зенит" обыграл "Торпедо" в 17-м туре РПЛ

"Зенит" обыграл "Торпедо" в 17-м туре РПЛ

Хоккейный "Спартак" возглавил Игорь Гришин

Хоккейный "Спартак" возглавил Игорь Гришин

Кубок мира по хоккею-2024 не состоится

Хоккеисты "Спартака" победили ЦСКА после увольнения главного тренера

Хоккеисты "Спартака" победили ЦСКА после увольнения главного тренера

Карякин анонсировал скорую выписку Карпова из больницы

Карякин анонсировал скорую выписку Карпова из больницы

Чемпион мира и Европы Серхио Рамос не сыграет на ЧМ-2022

Чемпион мира и Европы Серхио Рамос не сыграет на ЧМ-2022
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });