Хет-трик Сычевого принес "Оренбургу" разгромную победу над "Краснодаром"

Сычевой с 14 голами догнал в гонке бомбардиров лидирующего спартаковца Квинси Промеса

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Оренбург" со счетом 5:1 нанес поражение "Краснодару" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Главным героем матча стал нападающий "Оренбурга" Владимир Сычевой, забивший три мяча. Признанный лучшим игроком октября в РПЛ 26-летний футболист отличился на 2-й, 29-й, 58-й минутах. На 22-й минуте гол в ворота "Краснодара" провел Лукас Вера, на 51-й – ассистировавший ему и один раз Сычевому Химми Марин.

Автор гола в составе "Краснодара" Алексей Ионов (43).

У обеих команд теперь по 25 очков: "Оренбург" занимает седьмое место, "Краснодар" опускается на восьмой.

Сычевой довел число голов в РПЛ до 14 и сравнялся с лидирующим в гонке бомбардиров футболистом "Спартака" Квинси Промесом.

Отчетный тур – заключительный в РПЛ перед уходом команд на зимнюю паузу.