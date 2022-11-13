Поиск
Реклама20idei.ru

Рассел выиграл Гран-при Бразилии F1, одержав первую победу в карьере

Рассел выиграл Гран-при Бразилии F1, одержав первую победу в карьере
Фото: Peter J Fox/Getty Images

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Пилот команды Mercedes британец Джордж Рассел выиграл Гран-при Бразилии - 21-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".

Второе место занял его соотечественник и напарник Льюис Хэмилтон. Третьим стал гонщик Ferrari испанец Карлос Сайнс.

Рассел также получил бонусное очко за самый быстрый круг гонки.

Для него эта победа стала первой в карьере в "Формуле-1". До этого его лучшим результатам было второе место на Гран-при Бельгии 2021 года и на Гран-при Нидерландов 2022 года.

Три машины не смогли завершить дистанцию гонки - Кевин Магнуссен (Haas) и Даниэль Рикьярдо (McLaren) сошли на втором круге после аварии, Ландо Норрис (McLaren) остановился на 53-м круге из-за технических проблем.

Чемпионом мира в начале октября досрочно стал Макс Ферстаппен (Red Bull), его команда досрочно выиграла Кубок Конструкторов.

Заключительный этап чемпионата состоится в ОАЭ - Гран-при Абу-Даби пройдет 18-20 ноября.

автоспорт Формула-1
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Динамо" победило ЦСКА в последнем в 2022 году матче РПЛ

Михаил Галактионов возглавил футбольный клуб "Локомотив"

Елизавета Туктамышева выиграла московский этап Гран-при России

Елизавета Туктамышева выиграла московский этап Гран-при России

Хет-трик Сычевого принес "Оренбургу" разгромную победу над "Краснодаром"

Перейра стал новым чемпионом UFC, нокаутировав Адесанью

Перейра стал новым чемпионом UFC, нокаутировав Адесанью

Российский чемпион UFC Махачев проведет бой против Волкановски 12 февраля

"Спартак" победил "Локомотив" в чемпионате России по футболу

"Спартак" победил "Локомотив" в чемпионате России по футболу

"Зенит" обыграл "Торпедо" в 17-м туре РПЛ

"Зенит" обыграл "Торпедо" в 17-м туре РПЛ

Хоккейный "Спартак" возглавил Игорь Гришин

Хоккейный "Спартак" возглавил Игорь Гришин

Кубок мира по хоккею-2024 не состоится

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });