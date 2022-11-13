Рассел выиграл Гран-при Бразилии F1, одержав первую победу в карьере

Фото: Peter J Fox/Getty Images

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Пилот команды Mercedes британец Джордж Рассел выиграл Гран-при Бразилии - 21-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".

Второе место занял его соотечественник и напарник Льюис Хэмилтон. Третьим стал гонщик Ferrari испанец Карлос Сайнс.

Рассел также получил бонусное очко за самый быстрый круг гонки.

Для него эта победа стала первой в карьере в "Формуле-1". До этого его лучшим результатам было второе место на Гран-при Бельгии 2021 года и на Гран-при Нидерландов 2022 года.

Три машины не смогли завершить дистанцию гонки - Кевин Магнуссен (Haas) и Даниэль Рикьярдо (McLaren) сошли на втором круге после аварии, Ландо Норрис (McLaren) остановился на 53-м круге из-за технических проблем.

Чемпионом мира в начале октября досрочно стал Макс Ферстаппен (Red Bull), его команда досрочно выиграла Кубок Конструкторов.

Заключительный этап чемпионата состоится в ОАЭ - Гран-при Абу-Даби пройдет 18-20 ноября.