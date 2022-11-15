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Хоккеисты СКА прервали серию поражений в КХЛ, разгромив минское "Динамо"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Петербургский СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с крупным счетом победил минское "Динамо".

Результат поединка в Петербурге - 7:2 (0:0, 1:1, 6:1) в пользу армейцев, которые до этого проиграли три раза подряд в "регулярке".

Нападающий и капитан СКА Дмитрий Яшкин отличился дублем в матче и с 16-ю шайбами стал лучшим снайпером команды, поднявшись на третье место в общем списке снайперов текущего сезона.

СКА продолжает оставаться единоличным лидером Западной конференции и сводной таблицы чемпионата, имея в активе 54 очка. Команда из столицы Белоруссии на "Западе" идет на шестом месте (32 балла).

хоккей КХЛ
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