ХК "Спартак" обыграл "Динамо" в первом матче под руководством Гришина

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в серии буллитов победил столичное "Динамо".

Итоговый счет поединка на "ВТБ Арене" - 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу "Спартака". Основное время завершилось вничью, в овертайме счет не изменился. В серии буллитов успешнее оказался "Спартак".

"Спартак" обыграл динамовцев в первом матче под руководством Игоря Гришина. 10 ноября "красно-белые" приняли решение расстаться с главным тренером Борисом Мироновым. 12 ноября "Спартак" возглавил Гришин.

Для "Спартака" - это второе победное столичное дерби подряд. 11 ноября команда нанесла поражение ЦСКА (2:1), тогда спартаковской командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера руководил Алексей Заварухин.

В Западной конференции "Спартак" занимает восьмое место (31 очко). "Динамо" потерпело четвертое поражение подряд и идет на пятой строчке (37).