Рублев проиграл Джоковичу в матче Итогового турнира ATP

Сербский теннисист гарантировал себе место в полуфинале

Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев потерпел поражение от серба Новака Джоковича во втором туре группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Турине.

Результат встречи – 6:4, 6:1 в пользу сербского теннисиста.

В рейтинге ATP Рублев занимает седьмое место, Джокович – восьмое.

Спортсмены представляют "Красную группу", одержавший вторую победу подряд Джокович возглавляет ее в качестве единоличного лидера. Ранее он выиграл у грека Стефаноса Циципаса (№3 рейтинга ATP). Рублев потерпел первое поражение, ранее он победил своего соотечественника Даниила Медведева (5).

Джокович, таким образом, вышел в полуфинал.

В среду вечером пройдет встреча между Циципасом и Медведевым.

ATP Finals-2022 проходит с 13 по 20 ноября с участием ведущих, согласно рейтингу, теннисистов мира. Спортсмены, занявшие в группах первое-второе места, выйдут в плей-офф. При этом соревнование проходит без первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса. Получившего травму спортсмена заменил девятая ракетка мира американец Тейлор Фриц.