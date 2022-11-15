Русское дерби в Турине. Итоговый турнир ATP набирает ход

В Италии завершилась программа первого тура соревнования с участием сильнейших теннисистов планеты

Андрей Рублев Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев начали турнирный путь на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Турине. Волею жребия в Италии они попали в одну, Красную группу. Под стать им в этот квартет также попали серб Новак Джокович, защищающий россиян россиян, и имеющий русские корни грек Стефанос Циципас: он – внук олимпийского чемпиона по футболу Сергея Сальникова.

К очному противостоянию со своим соотечественником Медведев подошел в статусе фаворита. За него говорили и более высокий рейтинг, и преимущество по числу побед в играх друг против друга (4-1), и опыт крупных побед. Медведев хоть и по разу, но выиграл турнир Большого шлема (US Open-2021), Итоговый турнир (2020). Этим Рублев похвастаться пока не может.

Казалось, этот опыт сказался в первой партии, которую экс-первая (ныне – пятая) ракетка мира Медведев едва не уступил. Но, проигрывая 3:5, выиграл гейм на подаче соперника и в результате с трудом (попутно отыграв два сет-пойнта) довел партию до тай-брейка. Где Рублеву, оторвавшемуся на четыре очка, оставалось сделать один-единственный шаг, но Даниил провел серию успешных розыгрышей и выиграл сет – 7:6 (9:7).

Во второй партии Медведев вновь не смог избежать ошибок, чем воспользовался соперник. Андрей (седьмая ракетка мира) взял два гейма на подаче соперника, не проиграв ни одного на своей, и выиграл партию со счетом 6:3. Счет по сетам сравнялся – 1:1.

В решающей партии соперники сыграли надежно, не допустив ни одного брейк-пойнта. На тай-брейке успех сопутствовал Рублеву, даже с учетом того, что он здесь сначала упустил преимущество в три мяча.

Результат драматично складывавшейся встречи - 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7) в пользу Рублева.

"Финальный тай-брейк, розыгрыши, которые у нас были там, были сумасшедшими. В последнем розыгрыше было, наверное, 30 ударов. Меня уже немного свело судорогой, но я думал: "Еще один, еще один". Ты должен продолжать играть. В конце концов, я смог победить", - приводит слова Рублева пресс-служба ATP.

Позже восьмая ракетка мира Джокович одолел третью ракетку Циципаса – 6:4, 7:6 (7:4).

В Зеленой группе после первого тура лидируют американец Тэйлор Фриц (№9 рейтинга ATP) и норвежец Каспер Рууд (4), победившие соответственно испанца Рафаэля Надаля (2) и канадца Феликса Оже-Альяссима (6).