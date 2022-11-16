"Спартак" победив "Северсталь", выиграв третий матч подряд в КХЛ

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Московский хоккейный клуб "Спартак" нанес поражение соперникам из череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Игра в Москве завершилась со счетом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0). В составе "Спартака" отличились Шейн Принс (39-я минута), Роман Старченко (48 и 58) и Фил Вароне (53). За "Северсталь" забили Николай Тимашов (12) и Максим Казаков (24).

"Спартак" выиграл третий матч подряд и второй - под руководством Игоря Гришина, который был назначен на пост главного тренера 12 ноября. В предыдущем матче спартаковцы одолели московское "Динамо" (3:2). До назначения Гришина "Спартак" нанес поражение столичному ЦСКА, сделав это под руководством исполнявшего обязанности главного тренера команды Алексея Заварухина. Победе над армейцами предшествовало увольнение наставника "Спартака" Бориса Миронова.

После 32 матчей регулярного чемпионата "Спартак" набрал 33 очка и занимает шестое место в Западной конференции. "Северсталь" сыграла 31 матч и идет на девятом месте (31 очко).