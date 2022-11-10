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ХК "Спартак" уволил главного тренера Миронова

ХК "Спартак" уволил главного тренера Миронова
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Борис Миронов покинул пост главного тренера хоккейного клуба "Спартак", сообщает пресс-служба московского ХК.

"Руководство хоккейного клуба "Спартак" Москва приняло решение о прекращении сотрудничества с Борисом Мироновым. От всей души благодарим Бориса Олеговича за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в сообщении.

Также тренерский штаб покидает ассистент главного тренера Егор Башкатов.

9 ноября "Спартак" уступил минскому "Динамо", потерпев шестое поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, и занимает восьмое место в турнирной таблице конференции "Запад".

50-летний Миронов возглавил "Спартак" в апреле 2021 года. Регулярный чемпионат сезона-2021/22 команда завершила на седьмом месте и добралась до 1/4 финала плей-офф КХЛ.

хоккей ХК Спартак КХЛ
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