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Сафонов и Зиньковский не полетят со сборной России в Таджикистан

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов и полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский по состоянию здоровья покинули базу сборной России в Новогорске, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Матвей Сафонов в матче РПЛ с "Оренбургом" получил небольшое повреждение в области плечевого пояса. Тренерским и медицинским штабами сборной принято решение не рисковать здоровьем футболиста. По согласованию с медицинским штабом "Краснодара" Матвей направляется в расположение клуба для дальнейшего восстановления", - сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.

"Антон Зиньковский в связи с простудным заболеванием пока останется в Москве под наблюдением врача клуба. Решение о его участие в матчах будет принято позже и будет зависеть от состояния здоровья", - добавил он.

Товарищеский матч Таджикистан - Россия состоится 17 ноября в Душанбе.

футбол сборная России РФС Таджикистан Матвей Сафонов Антон Зиньковский
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